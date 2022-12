E inevitable no afirmar que Rodrigo de Paul mantiene un mal vínculo con Camila Homs, su ex mujer y madre de sus dos hijos: Francesca y Bautista. De hecho, en las últimas horas el futbolista decidió radicar una denuncia en contra de la modelo a raíz de las amenazas, los insultos y los mensajes intimidatorios que la mamá de sus hijos le envió en las últimas horas. "Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo", reza uno de los mensajes.

El conflicto entre Camila Homs y De Paul estalló días atrás, luego de que el "7" de la Selección Argentina decidiera que sus hijos no eran prioridad y no dudó en correr a los brazos de Tini Stoessel luego del extenuante día arriba del ómnibus que trasladó a todo el equipo ganador del Mundial por la Ciudad de Buenos Aires frente a más de 5 millones de personas. "Sos la peor basura que conocí. No me conoces todavía. Cerra el orto", le envió Homs al volante.

Cabe recordar, que la cantante tuvo que bloquear a la modelo debido a los contundentes y fuertísimos mensajes que le envió en medio de un ataque de ira. “La situación, que comenzó inocentemente con un dedo, no quedó ahí", reveló el letrado en A la tarde que se emite por América.

Y agregó, que "empezó a escalar con mensajes de texto, de WhatsApp y por redes sociales. A punto tal que el viernes pasado en el show de Tini, una persona muy cercana a la pareja de De Paul-Stoessel me confirmó la gravísima situación”. Además, sobre si se trataba de un ilícito la reacción de Camila, Casorla aclaró: "Yo diría que el tipo de delito que estaría llevando adelante Camila contra Rodrigo y Tini es un modelo de acoso”.

Recordemos que De Paul estuvo el último mes concentrado en Qatar junto al resto de sus compañeras y enfrentó acusaciones y rumores de todo tipo. Primero, el ex volante de Racing fue duramente cuestionado luego del debut con derrota del seleccionado argentino ante Arabia Saudita. Fueron muchos, algunos periodistas incluidos, los que afirmaron abiertamente que el futbolista no tenía la mente puesta en la Copa del Mundo.