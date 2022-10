Escándalo: Rodrigo de Paul le cortó el teléfono al papá de Tini Stoessel

Fue hace unas horas cuando Guido Záffora, desde Es por ahí (América TV), tiró una mega bomba al revelar que la parejita de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesa una profunda crisis. "Están juntos, pero todo pende de un hilo", señaló el integrante del ciclo de El Tucu López y Julieta Prandi. Además, indicó que después del Mundial de Fútbol anunciarían la ruptura

En tanto, este miércoles fue Luli Fernández desde Socios del espectáculo (El Trece) quien sumó más datos a este culebrón que tal parece que ya tendría fecha de vencimiento. Así, la modelo devenida en panelista no sólo reafirmó la información del periodista del canal del cubito, sino que aseguró que tras la Copa del mundo se oficializará el "no va más".

En medio de un escándalo comenzó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, y en medio de otro similar podría terminar también. "Por lo que pude averiguar, Rodrigo de Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial de Qatar", contó Fernández.