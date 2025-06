El Tucu López reveló la increíble y "fetichista" anécdota que ocurrió en la obra Sex

Durante la emisión de este domingo de Almorzando con Juana, El Tucu López, uno de los invitados al ciclo, compartió una experiencia insólita y un tanto "fetichista" que vivió en una de las funciones de “Sex”, la obra de José María Muscari que lo tiene como uno de sus protagonistas.

Es que dado el increíble éxito de esa propuesta, la cual ya tiene seis temporadas en su haber, le preguntaron respecto de lo que ocurría alrededor de la obra, y terminó sorprendiendo a todos al revelar una anécdota.

“Pasaron muchas cosas, algunas realmente increíbles. Me acuerdo especialmente de un hombre que venía siempre solo al primer Sex. Siempre solo, callado, se sentaba con su trago y simplemente observaba. No hablaba con nadie, solo miraba", arrancó diciendo.

“Yo en ese momento tenía una performance sobre la barra. Estaba ahí cuando lo veo que se acerca, se coloca justo debajo mío, me mira fijo y de repente me dice: ‘Tucu’. ¡Habló! Fue un momento icónico para nosotros, porque nunca decía nada. Le pregunté qué quería y me respondió: ‘Espero que te guste lo que voy a hacer”, continuó su relato, generando una gran incertidumbre en los presentes.

Fue ahí que confió que el hombre desapareció de la sala y cuando volvió, lo hizo completamente transformado: estaba vestido de mujer, llevaba una correa y se las entregaba a otras personas del público para que lo pasearán.

“Fue increíble. Terminó junto a una mesa donde había una pareja, y ellos le tiraban cosas al costado para que él las comiera del piso, como si fuera un perrito. Él estaba feliz. Era su fetiche”, afirmó el Tucu, y concluyó: “en Sex pasan muchas cosas así. La gente va a liberarse, a ser quien realmente quiere ser, sin juicio”.