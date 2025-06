La fuerte pelea en vivo entre Laura Ubfal y Eliana Guercio

Cuando nadie lo esperaba, una inesperaba guerra se desató entre dos miembros del panel de Gran Hermano, Laura Ubfal y Eliana Guercio, y todo explotó en el programa Infama, en donde ambas recordaron viejos rencores y su pelea actual en el ciclo de Telefe.

Según se pudo ver en el vivo, la ex vedette y la periodista mantuvieron un fuerte intercambio de palabras, y fue Guercio quien dio detalles de su enojo con la chimentera. “Para mi la relación con Laura está terminada, no hay más oportunidades”, sentenció la esposa de "Chiquito" Romero.

Justamente, Eliana confió que el origen del malestar se remonta a cuando ella participaba de Patinando por un sueño y Ubfal integraba el jurado. “Me ha faltado el respeto ante 35 puntos de rating. Ella me dijo que era mala persona sin conocerme, sin habernos cruzado nunca. Después de 25 años me dice: ‘Me contaron, no entendiste el show’”, relató Guercio.

Respecto al futuro de su vínculo en el panel de Gran Hermano, Guercio fue contundente: “A partir de ahora, vamos a tener una relación de compañeras de trabajo, nada más. Nunca le falté el respeto como ella lo hace conmigo”.

Por su parte, Ubfal se defendió de las acusaciones y negó haberla atacado: “No es verdad. Por favor, Eliana, nunca jamás haría una cosa así. No, señora, estás muy equivocada”, respondió la periodista.

Por último, Guercio también detalló como se dio el nuevo conflicto que se dio antes de salir al aire en GH, cuando Ubfal tropezó con un escalón. “Ella quiso instalar que eso le pasó porque yo tenía mala onda. No le deseo el mal a nadie, porque todo lo malo vuelve”, concluyó.