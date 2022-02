¡No de nuevo! hermana de Calu Rivero de robó en una fiesta

En las últimas horas Calu Rivero, en realidad su nombre volvió a instalarse en los medios luego de que vincularan a su hermana en un hecho delictivo. Se trata de Marou Rivero, quien fue acusada de robar dinero y un collar en una fiesta privada. La noticia la desarrollaron este jueves por la tarde en "Intrusos" y contaron que la influencer de cultural asistió a un evento de 50 personas y se quedó con 7000 pesos y una gargantilla luego de hurgar en las carteras de los invitados.

La persona que denunció a la hermana de Dignity se enteró de lo sucedido tras revisar las cámaras de seguridad del lugar. Dio un aviso en el grupo de WhatsApp de las personas que asistieron a la fiesta y, según indicaron en el ciclo de espectáculos, Marou se mostró indignada por la situación sin reconocer su accionar.

La dueña del lugar, se comunico con ella personalmente y le dijo que si no devolvía lo robado la denunciaría en la comisaría. Incluso la excluyeron del grupo de amigas y del chat. En consecuencia, la instagramer reconoció su error. Lucas Bertero reprodujo la conversación que tuvo la protagonista de la historia. Al respecto advirtió: "'Fui a dejar mis cosas y el colgante estaba salido, tengo uno parecido y tengo la misma cartera. Por eso me lo llevé y me confundí'. E n la cámara de seguridad se ve cómo saca el collar y el dinero. Fue a dos carteras puntuales", indicó el periodista.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la hermana de Calu es acusada de robo. Meses atrás Marou se fue de un supermercado chino de San Telmo sin pagar por algunos productos. "Una cámara de seguridad reveló un episodio confuso, que una persona se estaba llevando una botella de licor y dos velas aromáticas".

Tras la noticia, Dignity se mostró indignada y salió a defender a su hermana: "Hoy cuatro personas en un programa de televisión dijeron una MENTIRA asociada a mí nombre. Me enteré porque usuarios de las redes sociales se encargaron de hacérmelo saber. Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia".