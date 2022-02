Nicole Neumann habló sobre los rumores de embarazo

Los rumores son muchos y crecen las expectativa y la ansiedad en el entorno mas intimo de la pareja. Nicole Neumann no confirma, pero tampoco desmiente fehacientemente, los rumores que indican que está esperando su primer hijo junto al piloto de automovilismo Manu Urcera.

Ella sigue jugando al misterio, mientras que el rionegrino no es muy amigo de andar dando reportajes, así que por ahora no queda otra que esperar.

Sin embargo, Nicole continúa dando pistas de que algo puede estar sucediendo. Primero, antes de volver de un viaje que los llevó por España, escribió "vinimos 5 y quizás volvamos 6", lo que hizo explotar las versiones. Después, se descompuso en plena grabación de Los 8 escalones del millón, y las multiplicó. Por último, una respuesta que hoy le dio a Paparazzi dijo qué prefiere en el caso de transitar un embarazo.

La modelo fue consultada por su estado actual y dijo que se sentía bien de salud y feliz de volver a trabajar. Pero después la pregunta del millón llegó:

¿Estás embarazada? A lo que la modelo respondió: "No, no tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá, les juro que no tengo nadara comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará.

-Con respecto al desmayo del otro día dijo: "me estaban tomando la presión y pensaba uhh, hoy a la noche o mañana a más tardar me embarazan en todos lados". Pero no, debe haber sido un pico de estrés o que me bajó la presión. Ni idea.