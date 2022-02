Nicole se defendió de las críticas por viajar sin sus hijas

Nicole Neumann está en Europa con su novio Manu Urcera y se tomó un tiempo libre para recibir preguntas de sus seguidores en Instagram. Claramente, ante tantas críticas recibidas por su viaje sin sus hijas, la modelo iba a recibir preguntas referidas a esto. "Contesto las 15 primeras", escribió en sus Historias de Instagram.

"A ellas, claro", contestó Nicole Neumann con una foto junto a sus hijas, ante la consulta de qué es lo que más extraña de nuestro país.

Luego, otro seguidor le preguntó: "¿Sacrificio y te vas tres semanas o más? ¿Tanto compromiso tenés?".

La respuesta de la modelo fue directa:

A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un. sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. ¡Enorme! Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje.

Por último, otro de sus seguidores le consultó: "Hijas, desapego, viajes, vida de mujer... ¿Cómo hacés con todo?". Y la novia de Manu Urcera respondió: "A veces no puedo. Trato de viajar con ellas o cuando están con el papá por acuerdo legal. Trato de elegir no tener culpa cuando no tengo opción y trato de ser feliz cuando no puedo estar con ellas aunque quisiera. ¡Si no sería imposible!"

Sin dudas que a sus propios seguidores no se les escapa detalle a la hora de marcar las cosas que expone de su estilo de vida la mediática modelo.