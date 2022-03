La emocionante historia del electricista no vidente que ganó el millón

Este lunes el programa de "Los 8 Escalones" fue muy emocionante. Walter, un electricista no vidente se consagró campeón y se llevó a su casa un millón de pesos. Se había anotado más de una vez para participar y se mostró muy emocionado por su premio.

Es Walter se ofreció para trabajar al inicio del certamen de Guido Kaczka, pero terminó ganando, Apenas arrancó el electricista comentó: “Me anoté muchas veces y también mi hija me anotó unas cuantas veces. Por insistencia casi”.

“Tengo esposa y dos hijos, Katia y Daniel, un saludo para ellos ya que estoy”, agregó Walter, quien llegó acompañado por su hija. La pregunta que le dio la victoria fue: “¿Qué músculo no se trabaja al hacer abdominales?”, especialidad de Ingrid Grudke.

Si bien Walter y Paula contestaron bien, el electricista había acertado en más preguntas por lo que se consagró ganador. Emocionado, el conductor expresó: “Muchísimas gracias… encima me dice cosas lindas”.

Te veo siempre, te admiro ¿sabés?”, le dijo Walter a Guido cuando éste se acercó a abrazarlo, mientras le preguntaba quién lo había acompañado. “Vine con mi hija Katia”, señaló Walter, que le pidió a la joven que se acerque al escenario.

“Mi hija me decía ‘hoy nos sacas de pobres, a ver si con esto somos un poquito menos pobres’”, agregó Walter mientras Francesca acompañaba a Katia junto a su papá. Guido le consultó qué le dijo la joven cuando se acercó a festejar con él y Walter sorprendió con su respuesta.

“Me decía que no me desmaye, porque antes de entrar estaba un poquito nervioso”, dijo Walter, mientras Guido le decía a Katia que le aconseje que se quede para la segunda edición y compita por los dos millones. “Me tienen que echar para que me vaya de acá”, bromeo Walter.

Mirá el video, gentileza Los 8 escalones, El Trece: