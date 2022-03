Los nominados a los Oscar 2022

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregará los Premios Oscar a las películas que los más de 6000 miembros del jurado considerado que son las mejores producciones estrenadas durante el año 2021.

La entrega 94 de los Premios Oscar presentará una serie de importantes novedades en lo referido a la transmisión, como el hecho de que ocho categorías no formarán parte de la transmisión en vivo, sino que se verá un resumen en las tandas comerciales.

Además, las plataformas de streaming lograron ubicar a varios de sus films dentro de la categoría de mejor película, a raíz de que muchas de ellas no se estrenaron en cines por las restricciones de la pandemia.

Las nominaciones destacadas:

Mejor Película:

Belfast

CODA

Dont Look Up (No miren arriba)

Drive My Car

Dune (Duna)

King Richard (Rey Richard, una familia ganadora)

Licorice Pizza

Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas)

The Power of the Dog (El poder del perro)

West Side Story (Amor sin barreras)

Mejor Actriz:

Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye)

Olivia Colman por The Lost Daughter

Penélope Cruz por Madres paralelas

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Kristen Stewart por Spencer

Mejor Actor:

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog (El poder del perro)

Andrew Garfield por Tick, Tick... Boom!

Will Smith por King Richard (Rey Richard, una familia ganadora)

Denzel Washington, The Tragedy of McBeth.

Mejor actor de Reparto:

Ciarán Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Jesse Plemons por The Power of the Dog (El poder del perro)

J.K. Simmons por Being the Ricardos

Kodi Smit-McFee por The Power of the Dog (El poder del perro)

Mejor actriz de Reparto:

Jessie Buckley POR The Lost Daughter

Ariana DeBose por West Side Story (Amor sin barreras)

Judi Dench por Belfast

Kristen Dunst por The Power of the Dog (El poder del perro)

Aunjanue Ellis por King Richard (Rey Richard, una familia ganadora)

Mejor Película Animada:

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells Vs. The Machines (La familia Mitchell vs. las máquinas)

Raya and the Last Dragon (Raya y el último dragón)