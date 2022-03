Falta de mérito para Claudio Paul en la causa por violación a Nannis

Claudio Paul Caniggia y el expediente que lo tiene como acusado de abusar sexualmente de su ex mujer Mariana Nannis tomó impulso en las últimas horas. Luego de la declaración indagatoria del ex futbolista, donde negó los hechos y se declaró inocente, el juez Pablo Ormaechea dictaminó la falta de mérito. Esto significa que el magistrado considera que, por el momento, no tiene las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa y le pide al fiscal que siga investigando.

Por esto, la defensa del ex integrante de la selección argentina ya solicitó que se detenga a dos amigas de la denunciante por supuesto falso testimonio.

La denuncia de Nannis llegó a la fiscalía del doctor Carlos Velarde en febrero del 2020. En su declaración inicial, ella contó que había sido abusada por su ex esposo “hacía un tiempo”. Luego los investigadores determinaron que esa situación se habría producido el 5 de mayo del 2018 en un departamento del hotel Faena de Puerto Madero.

En la resolución que se brindó el día martes, el juez Ormaechea le solicitó al fiscal que profundice la investigación. Una de las principales medidas que pidió el magistrado fue la declaración de los tres hijos de la pareja. El objetivo, según el fallo del magistrado, es conocer los detalles de la convivencia familiar y si, alguno de ellos, conoce la situación denunciada. Con esta solicitud, el fiscal no tiene más remedio que llamar a testimonial tanto a Alex, Charlotte y Kevin, más conocido como Axel.

El juez fue especialmente duro con respecto al trabajo del fiscal. “Es necesario que la denuncia sea mínimamente corroborada, cosa que no ha ocurrido. Se advierte que la querellante no ha prestado declaración testimonial. En ese sentido, la denuncia que formuló ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no fue ratificada. De su versión inicial, no surge si el hecho por el que Claudio Paul Caniggia fue indagado tuvo lugar el 5 de mayo de 2018″.