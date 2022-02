Mariana Nannis destruyó a Caniggia: "Vivía drogado..."

Sigue sin tregua la polémica entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis, ya que las acusaciones que se realizaron son muy fuertes. Si bien, todo tendrá que resolverse en los tribunales, ambos aprovechan los medios para descargarse antes del juicio.

En las últimas horas apareció una testigo clave que vivió los momentos previos al supuesto abuso sexual que cometió el futbolista por entonces quién era su mujer, donde relató que él se encontraba muy drogado y temieron por sus vidas cuando se subieron al auto.

Con esto, Mariana Nannis salió a ventilar los trapos sucios de Caniggia, donde contó los peores momentos que vivió en su vida junto a el, que fueron demasiados, según su testimonio.

"Lo encontrábamos en la habitación como embalsamado, estaba drogado hasta el p*to c*lo, todas las navidades hacia lo mismo", empezó contando la modelo de como vivían las fiestas de fin de año.

La ex botinera continuó: "Yo a mis hijos los resguardaba siempre, no les podía decir lo que pasaba. Otra navidad nos la cago porque había desaparecido y me llamaron que lo tenían en una ambulancia. Estaba en condiciones irreconocibles, le dije al médico que no le inyecte nada porque le iban a sacar la licencia y me hizo caso".

"Mis hijos pasaron muchas fiestas sin su papá y su mamá porque a mí me llamaban para que lo busque a él en situaciones no buenas", sentenció Nannis sobre las horribles experiencias que tuvieron que soportar.

Por ahora, es la palabra de uno contra el otro, ni siquiera se puede preguntar a sus hijos, ya que como contó Nannis, trataba de que ellos no se enteraran de nada.

A todo esto, en otras oportunidades, fue conocida la situación de abusos de sustancias que se rumoreaba del pasado de Claudio Caniggia, alguien que supo tocar el cielo con las manos a través del fútbol, ahora podría terminar en un lugar que nadie quisiera estar, la cárcel.