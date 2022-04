Silvina Luna rompió el silencio desde la clínica

El pasado jueves, Silvina Luna sorprendió a todos al anunciar que por problemas de salud debía abandonar El hotel de los famosos (El Trece).

“Me dieron los niveles elevados, así que me voy a internar ahora”, dijo Silvina Luna, entre lágrimas, tras someterse a unos estudios clínicos luego de descompensarse en uno de los desafíos semanales de El Hotel de los Famosos. Después de varios días de hermetismo, la actriz recurrió a sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud y tranquilizar a todos sus seguidores.

“No quiero llorar. Ya estoy acostumbrada a esto; son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener”, comentó Luna antes de despedirse de sus compañeros de juego. Los episodios a los que la modelo se refiere son los que viene teniendo desde hace años a raíz de la mala praxis que sufrió en manos de Aníbal Lotocki.

La influencer recurrió a sus redes sociales para contar cómo se encuentra de salud. “Acá les dejo un videíto. Le metí un filtro porque estoy matada. Es para contarles que estoy mejor, que ya se está nivelando todo, que me siento más fuerte, que descansé”, expresó desde el hospital mientras agradecía todos los mensajes recibidos: “Me súper motivaron y me dieron mucho amor”, confesó.

Tras volver a agradecer los mensajes de aliento, la ex Gran Hermano le dedicó unas palabras a los médicos que la están atendiendo y a todo el equipo de El Hotel de los Famosos. “Agradecerle también al enorme equipo médico del Hospital Italiano, que me recibió con mucho amor y me cuidan desde el primer momento. A @boxfishtv, a @eltrecetv y a todos los que forman parte de @hoteldefamosos y a mis compañeros por todo su amor”, concluyó mientras advertía que estaba muy bien acompañada por su hermano.