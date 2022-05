Martín Redrado habló por primera vez: "Matilda no es mi hija"

Por primera vez, Martín Redrado habló de la paternidad de Matilda, la versión por la que fue señalada Luciana Salazar, de que es el padre de la nena. El economista reconoció que “estoy bien, estoy con una mujer excepcional, pero no quiero hablar de mi vida privada”.

“Estoy feliz. Mi familia está feliz. Estamos todos muy bien”, agregó Martín en una nota con Socios del espectáculo.

Redrado también se refirió a su relación actual con la hija de Luli Salazar:

Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento

“Luciana tomó una decisión en su momento que yo acompañé, que yo respeté y yo apoyé en su momento mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé, los tomé cuando era pareja”, explicó el economista.

Luego destacó: "Ya no lo soy más y no tengo ningún compromiso que cumplir aparte de los que cumplí, que ya son muchos. Aparte seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda no nos hace bien a nadie, a nuestra familia ni a nadie de los involucrados”.

“Estoy dispuesto a responder todas las preguntas pero no soy el padre de Matilda”, concluyó Martín Redrado.