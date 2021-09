Sin dudas se avecina un verdadero escándalo mediático y los portales del “corazón” arderán ante la supuesta nueva novela que salió a la luz. ¿Se imaginan a Vicuña, recién separado de la China entre rumores de engaño, y a Salazar, en pleno escándalo con Redrado, JUNTOS? La onda expansiva de esta bomba llega hasta Chile donde también la Vedette es una figura importante.

Fue Rodrigo Lussich quien reveló que Benjamín Vicuña y Luciana Salazar “se fueron juntos de una fiesta” El conductor de Intrusos dio a conocer la noticia en su programa.

Benjamín Vicuña coincidió con Luciana Salazar en una fiesta por la inauguración de un restaurante el viernes por la noche, contó Lussich en El show de los escandalones por América, salieron “muy acaramelados”.





“En la noche del pasado viernes, en la fiesta de apertura de un conocido restaurante se encontraban, a saber: Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la Ve, Mariana Genesio Peña, Luciano Cáceres, Cande Tinelli con Coti, Charlotte Caniggia, Fabián Medina Flores, Martín Baclini, Agus Casanova, Sole Fandiño, entre otros”, comenzó relatando el periodista.

Para finalizar la notica y antes de accionar el detonador de semejante “bomba”, Lussich reveló:

“La rata no piensa, no entiende, no razona. Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”.