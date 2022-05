Facundo Arana quebró en llanto y habría más denuncias en su contra

El viernes, Romina Gaetani apuntó contra su ex compañero de la tira Noche y día, Facundo Arana. "Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", sostuvo. Este lunes, Ángel de Brito contó detalles de una charla que tuvo con la actriz después de la visita a su programa.

En esa conversación, Gaetani le dijo al periodista que hay otros integrantes de la mencionada novela que podrían salir a denunciar a Arana.

"Cuando salimos nos contó otros episodios de esa novela, no solo con ella sino con otros actores", comentó Ángel.

De hecho, Gaetani le mencionó al conductor de LAM un hecho que vivió Favio Posca con Arana. "Nos contó un episodio puntual con Posca, que también estuvo en esa novela. Favio lo tendrá que ratificar o no", detalló el periodista.

Finalmente, Ángel remarcó que no había un buen clima entre el elenco de Noche y día. "Una novela tensa desde que se lanzó", sentenció.

El viernes explotó una bomba. Este lunes, Ángel de Brito comentó en el ciclo que Yanina Latorre habló con el actor luego del rebote mediático que tuvo el tema.

"¿Es cierto que lloró?", le preguntó el conductor de LAM a la panelista. "Sí, está muy angustiado. Quería aclarar algunas cosas", precisó la angelita.

Yanina indicó que el actor le explicó que está "muy caído" y sorprendido con las declaraciones de Gaetani. "Me dijo que no está acostumbrado a esto y que no sabe cómo contestar. Siente que le pasó un camión por encima", añadió.

Por último, la angelita sostuvo que el asombro de Arana es porque el vínculo entre ellos siempre fue de amistad. "Me aseguro que no puede creer esto, que ellos tenían buena onda", sentenció.