Temible violencia hacia mujeres en las calles de la ciudad

El acoso, la agresión, la persecución que sufren las mujeres en las calles de nuestras ciudades alarma en estos días. Un informe especial realizado por Prima Multimedios a través de la radio AM 550, el Canal 24/7 Noticias y el portal Mejor Informado muestra una serie de testimonios de víctimas que en los últimos tiempos vieron recrudecer esta peligrosa actitud.

Según un reciente estudio llevado a cabo por la consultora Ipsos, el 82 por ciento de las mujeres sufrió algún tipo de acoso callejero a lo largo de su vida. Ya fuesen ‘piropos’ indeseados, contacto físico o haberse sentido perseguidas en público. Este tipo de circunstancias ocurren con demasiada frecuencia en la ciudad, como fue el caso de Natalia San Martín, Joi Gauna y Ruth Pérez; que se suma al testimonio de una joven chubutense que también fue víctima de violencia.

Los testimonios son contundentes, causan escalofrío, rechazo y bronca. Natalia nos contó que el miércoles alrededor de las 20 iba caminado por la calle cuando un repartidor de deliveys se acercó en una moto sin patente y comenzó a acosarla: “Me tocó la cola de una forma muy abusiva”. “Me quede nula, no supe cómo reaccionar ante situación, no hice la denuncia porque creo que es en vano”.

Ruth relató que salió del gimnasio en el barrio Santa Genoveva alrededor de las 21.30, se dirigía a su casa caminando y “detrás de ella apareció una moto conducida por un hombre que se me acercó y me apretó la cola, grité pero no pude ver la cara del agresor porque llevaba un casco rojo”.

En las inmediaciones de Peñaloza y San Martín, Joi sufrió un acoso similar cuando caminaba por la calle y se le acercó una moto con las mismas características que los testimonios anteriores y la manoseó. “Lo único que pude hacer en ese momento fue gritar y comenzar a tirar piedras”, indicó.

Este tipo de violencia hacia la mujer no ocurre solamente en la ciudad. Este jueves también se conoció el caso de una joven de la localidad Trelew, que denunció que un joven en bicicleta la siguió primero por una vereda, luego por la otra, “venía masturbándose” hacia ella y cuando la tuvo al alcance la golpeó en la cara, produciéndole un corte y hematomas varios.

La subsecretaria de las mujeres de la provincia de Neuquén, Juliana Gómez, comentó que “el acoso callejero es una de las formas más naturalizadas de violencia porque muchas veces se romantiza. Desde una tradición más machista es lo que se llamaba piropo o un acto de caballerosidad en la calle, por eso es importante que hoy en día empecemos a concientizar que esas frases tienen un contenido grosero e inapropiados es muy valorable”

“Este tipo de acosos la mayoría de las veces se dan en espacios públicos y cuando nosotras en los talleres preguntamos si alguna chica sufrió este tipo de hechos la mayoría levanta la mano. Es una práctica que sufren más las mujeres que los hombres”, manifestó la subsecretaria.

“Desde la psicología la violencia es un problemática social, que tiene que ver con forma de patriarcado que vivimos y está basada en una desigualdad de poder que nos llega a las diferencias de género, por eso las mujeres son las que sufren acoso callejero porque están en un lugar subordinación” explicó Gómez y agregó que “este tipo de conductas no se debe a algún problema relacionado con la salud mental como muchas veces se cree, es una práctica que lo puede ejercer cualquier hombre”.

El acoso callejero es un tema que también preocupa al municipio de Neuquén, por ese motivo, la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano provincial impulsó una campaña en los espacios públicos y colectivos locales que se viralizó debido a algunas de las fuertes frases que contienen los afiches distribuidos para llamar a la reflexión de los varones.

“¿Tan bonita y tan solita? Si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo”, dice uno de los carteles que se puede observar en diferentes lugares de la capital neuquina. “¡Qué culito, mi amor!”; “¡Qué arisca que sos!” y “Mmm... que rica estás!”, son otras de las frases elegidas por el organismo municipal para repudiar los ataques en las calles, bajo el lema #PiedraLibreMacho.

Aquí algunos de los testimonios: