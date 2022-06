Luciana Salazar anunció que va a contar la verdad sobre Redrado

Luego de muchas idas y venidas con Martín Redrado, y de una guerra que lleva años y para la que haría falta varios tutoriales para poder entender cabalmente, Luciana Salazar llegó a un punto límite, de cara al casamiento del economista con Lulú Sanguinetti.

Tras la confirmación de la boda de Redrado con su novia, que se realizará el 18 de julio en un fastuoso hotel en Lago di Como, Italia, Lulipop quedó en evidencia cuando Estefi Berardi compartió un video en el que se la ve caminando por las calles de Nueva York muy bien acompañada por un caballero con el que habría ido al teatro. La panelista de "LAM" le escribió a la artista para verificar la información, pero su respuesta fue tajante.

La mamá de Matilda aseguró que la del video no es ella, aunque después Berardi compartió pruebas de que el vestido que lucía la mujer del video lo había lucido Luciana en otra ocasión, la ubicación que ella había compartido en sus redes coincidía con la locación del video y para rematar, el esmaltado de sus uñas era igual.

“A todos los periodistas que me escriben preguntando por supuestos ‘novio’ y por el casamiento de mi ex. Les contesto por acá”, siguió, y señaló: “Si hay algo que me importa muy poco es la vida sentimental de mi ex. Por mí que sean felices y coman perdices”.

Y después Salazar destacó: “Lo único que me interesa de ese hombre es sacarle todas las mentiras a la luz sobre nuestros temas y que cumpla con todos los acuerdos firmados por muchos años más (que está incumpliendo), que se cansó de mentir públicamente. Muchos vinculados a una menor de 4 años".