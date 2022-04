Luciana Salazar a Burlando: "Se quedó caliente porque..."

Luciana Salazar y Fernando Burlando protagonizaron una nueva pelea. Esta vez, la modelo saltó a sus redes sociales para compartir una denuncia tremenda contra Martín, dado que aseguró que le quitó el financiamiento de un tratamiento de congelamiento de óvulos en Estados Unidos.

Además, la mamá de Matilda apuntó contra Burlando, ya que asegura que no representa más al economista. "Él no está más representándolo. No sé por qué habla, yo pregunté y me dijeron que ahora hay otra persona", dijo.

Ante esta situación, Burlando habló en Socios del espectáculo y disparó contra Luciana. “Martín no se involucra ni se mete con la menor. Si algo quedó en claro en este tiempo es el tipo de familia que él quiere tener. Los menores no tienen que estar involucrados, se les hace un daño muy grande”.

"Este se quedo caliente porque perdieron la querella penal que me iniciaron injustamente junto con Redrado. No me sorprende", lanzó Salazar en su cuenta de Twitter compartiendo una nota de un portal con las declaraciones de Burlando hacia ella.