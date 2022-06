Marcela Tinayre desnudó sus juegos sexuales en vivo

El encuentro distendido con Gerogina Barbarossa en vivo por la tele la sedujo a Marcela Tinayre para hablar sin tapujos sobre cómo vive la sexualidad a su edad. Sin medias tintas, la hija de Mirtha Legrand habló de sexo sin penetración y de la cantidad de orgasmos que se pueden tener.

Por momentos íntima y por momentos desolipante, fue la charla que tuvieron en vivo. La Tinayre señaló que “hay un montón de sexo que se puede tener sin la necesidad de penetración, hay un tipo de sexo que la gente debe descubrir, donde se puede tener 20 orgasmos, sin aparatos inclusive, hay muchas formas de sexualidad que todos debemos experimentar, recorrer y disfrutar”.

En el ciclo matutino de Telefé, confesó que “es mucho más amoroso eso, ya se terminó el sexo de voy a tu casa, pum, y listo, ya no va eso, se terminó”, añadió Marcela y aludió a su experiencia personal: “A mí se me ha despertado un erotismo total, desde las palabras, las actitudes, desde la historias de mi vida y la experiencia, creo que lo que hay que destacar en las mujeres grandes son las experiencias de vida, a mí me escriben chicos jóvenes todos los días, no te puedo decir la cantidad ni las cosas que me dicen”, reveló Tinayre.

No obstante también señaló que no le gusta vincularse ni por chat ni por aplicaciones ni que tampoco responde a esos jóvenes que le escriben. “Yo rescato las historias de vida y la experiencia, tengo una enorme vida social, salgo a comer con amgios de 52, está bueno, me divierto y la paso bien”, contó la conductora, sin entrar en detalles.