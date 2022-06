Habló Shakira y la nueva escandalosa versión sobre su ruptura

El planeta entero ya se enteró que Shakira y Gerard Piqué oficializaron su separación mediante un comunicado. Hasta el momento, ninguno de los dos salió a hablar ni dar detalles de cómo se encuentran y mucho menos los motivos.

Sin embargo, fue Shakira quien adelantó algo en una entrevista que dio a fines de mayo en el programa This Morning. Allí, la conductora, Alison Hammond, presentó la nueva canción que la ex de Gerard Piqué acaba de lanzar llamada "Te felicito".

Luego de mencionar que el tema trata sobre una mujer que en su cabeza se imagina un hombre ideal pero al final se da cuenta de que no era como ella creía, Shakira le respondió: "Yo creo que nos pasa a todas cada tanto, me refiero a las mujeres. Que crees que estás en una relación real y no era tan real como parecía".

En ese entonces aún no estaba confirmada su separación y ahora su declaración toma más sentido.

Como si fuera poco la nueva y escandalosa versión sobre su ruptura fue mencionada por medios españoles.

Estos indicaron que la decisión de hacer pública su separación la habría tomado el jugador, ya que ambos están transitando problemas legales por separado y, para ordenar las cosas, Piqué quiso hacer oficial la ruptura de la diva colombiana, quien desde hace años tiene problemas con la Hacienda española.

De acuerdo a los reportes, Shakira está enfrentando un litigio por unos casi u$s14,5 millones con base en fraude fiscal.