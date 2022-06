Revelan quién sería la tercera en discordia entre Shakira y Piqué

Shakira y Gerard Piqué son los protagonistas del escándalo de la semana después de que la prensa europea confirmara la separación.. A pesar de que no fue blanqueado por ninguno de los dos, empezaron a correr diversas teorías y rumores sobre los motivos de la ruptura después de 12 años de amor.

Al parecer, Gerard Piqué habría engañado a Shakira y también se conoció quién sería la tercera en discordia.

Las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, fueron las primeras en revelar las causas del divorcio. “Lo que me comentan a mí, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron en su podcast Mamarazzis.

Luego, aparecieron otros detalles que aseguran que la mujer que habría conquistado a Piqué es "una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos", según contó el periodista Emilio Pérez de Rozas.

Tras este rumor, surgió un nuevo nombre que nada tiene que ver con esta joven. Tal como trascendió en medios europeos, la mujer que deslumbró a Gerard Piqué se llama Gema y es la mamá de un jugador del Barcelona, Pablo Gavi.

Mientras todo esto sucede, Shakira no hizo referencia alguna a su situación sentimental y está instalada en Estados Unidos mientras participa de un reality.

Es esta distancia la que despertó las primeras versiones de ruptura entre ellos, además de la constante actividad nocturna del deportista. También, se dice que Piqué se instaló de manera definitiva en su departamento de soltero en el centro de Barcelona.