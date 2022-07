Pablo Lescano reconoció como hijo a un joven de 21 años

Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, reconoció un hijo de 21 años el pasado febrero. La noticia fue revelada por Maite Peñoñori en Intrusos.

La periodista aseguró que el cantante accedió sin problemas a hacer el reconocimiento de este chico en la Justicia: "Se hicieron un ADN de manera privada, el ADN dio positivo. El joven que es hijo de él va a cumplir ahora en agosto 22 años".

Se supo que el hijo de Lescano sufre de fuertes adicciones, sobre esto Maite comentó: "Está en este momento internado en una clínica de rehabilitación, está muy bien, está llevando bien esta rehabilitación". El intérprete es acusado por la madre de su hijo de que el joven viva esta fuerte enfermedad: "Siente que el rechazo afectivo que hubo a lo largo de todos estos años, solamente se vieron tres veces, fue lo que lo habría hecho terminar ingresando a las adicciones".

Peñoñori afirmó que el intérprete ha tenido varios acercamientos con su hijo y que no haya un vínculo forjado con él, no tiene solamente que ver con una decisión propia: "No es tanto por Pablo, creen que es más la mujer de Pablo que prefiere que no se acerque y que no entable un vínculo real. Él tenía, en algunos momentos, intención".

"Esto de judicializó cuando él mismo, Pablo Lescano, va a la Justicia a hacer el reconocimiento, a hacer la reclamación de filiación... Él de propia voluntad había hecho el ADN con este joven que nació en el 2001. Pablo tiene además 3 hijos, Bianca, Tomás y Mara", comentó Maite, quien explicó que el proceso inició en noviembre del año pasado y que fue en el pasado febrero cuando el artista le dio el apellido a su hijo.

"La pareja de Pablo siente que las veces que él intentó generar un vínculo o acercamiento con este joven, también tuvo algunas recaídas. Recordemos que Pablo ha hablado de sus adicciones públicamente", aseveró la panelista de "Intrusos", para luego contar que no habría comunicación alguna entre Bianca, Mara y Tomás con el joven.