La China Suárez tiró un par de dardos a Wanda-Icardi

La China Suárez presentó su nuevo tema musical, “Lo que dicen de mí”, y tal como se esperaba, generó un amplio revuelo porque la letra fue analizada por todo el mundo del espectáculo. Entre las frases más controvertidas de la presentación, se encuentran algunas que parecen tener como destinatarios a la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi.

¿Qué dijo ella?. Habló en Intrusos (América TV) y en un momento de la nota, la actriz y cantante lanzó una frase, que a muchos hizo pensar que estaba dirigida a la pareja: "La canción habla por sí sola. Es un poco para la gente también. Muchos se van a sentir identificados. Lo mío es más masivo porque estoy muy expuesta, pero a todos nos pasa en algún ámbito... en el colegio... el trabajo... Con que dos personas se sientan identificadas, yo feliz", expresó La China.

Todo parece indicar que, en su nuevo tema, La China Suárez hizo catarsis por la enorme exposición que vivió cuando explotó el Wandagate (su affaire con Mauro Icardi). En la canción habla sobre los detalles de su intimidad que se filtraron en los medios: "Lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, bajan su perfil, se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar para olvidarme de todo".

"Puede que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Puede que me peguen mucho más que a ellos, algo se desangra en el suelo", continúa, en lo que parece ser una clara referencia a Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía", dice en otro fragmento.

"Es lo más grande que hay y se merece que lo traten bien", comentó la actriz cuando le consultaron por su romance.

Al referirse a cómo tomaron los seguidores de Rusherking la relación, La China resaltó: "Sus fans me respetan mucho y me tiran buena onda".

Al finalizar, la actriz destacó que el vínculo va sobre rieles. "Estamos muy bien, por suerte", sentenció.