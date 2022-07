Matías Defederico se reencontró con sus hijas: “son mi vida”

Matías Defederico se reencontró con sus tres hijas en medio del escándalo que parece no tener final con su exesposa Cinthia Fernández. El exfutbolista compartió imágenes del emotivo encuentro con las pequeñas en sus redes.

“Las extrañé muchísimo. Son mi vida siempre”, escribió Defederico junto a una foto con sus hijas que compartió en sus historias de Instagram. Minutos más tarde, hizo un posteo con esa misma imagen junto a Bella, Charis y Francesca en la que agregó: “Siempre, siempre ustedes tres”. En ambos casos, puso un emojie de un corazón.

El exfutbolista llevó a sus hijas a comer a una reconocida cadena de comida rápida donde compartieron tiempo juntos, pero eso no es todo, ya que el sábado, el padre de las niñas fue a ver a las mellis jugar al fútbol, tal como lo venía haciendo desde hace un tiempo.

Defederico publicó un video en el que se ve cómo entrena una de sus hijas y él manifestó: "Jugate algo mi Messi", haciendo referencia al talento de la niña para el fútbol, don que sin dudas heredó de su padre. También filmó a una de las mellis caminando en la cancha y expresó: "Lo canchera que sos gorda".

El exfutbolista mantiene un conflicto judicial y mediático desde hace años con Cinthia Fernández. En reiteradas oportunidades, la madre de las niñas comentó que no le alcanza con la cuota alimentaria que recibe de parte del padre de sus hijas. El mes pasado, aprovechó una pregunta de sus seguidores para “escrachar” a Defederico “¿Tu ex te paga la cuota disminuida o directamente no la paga?”, fue la pregunta que eligió responder la modelo.