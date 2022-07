Peligra la participación de Rodrigo De Paul en el Mundial

El jueves, Rodrigo de Paul rompió el silencio y habló con América Noticias desde Madrid. El jugador se refirió a su separación y a su noviazgo con Tini Stoessel. "Nosotros estamos bien, felices. Se dijeron muchas cosas erróneas, mentiras que no tienen sustento. Ojalá sigamos así, estamos bien", sostuvo.

Según contaron este viernes en Intrusos, las declaraciones del futbolista no cayeron nada bien en el entorno de Camila Homs. "Alguien del círculo íntimo de Camila me dice que ella presentaría una denuncia panel contra el padre de sus hijos", detalló Gonzalo Vázquez en el ciclo de espectáculos.

El panelista indicó que si la modelo acciona judicialmente podría poner en riesgo la participación del jugador en el Mundial. "La persona que me escribe me advierte que corre riesgo el futuro de Rodrigo de Paul en el Mundial después de lo que fue la estrategia de De Paul al salir a hablar", añadió el columnista.

Por último, Vázquez reveló que se comunicó con el abogado de ex de De Paul. "Hablé con el Dr. Ignacio Trimarco, el abogado de Camila. Le consulté con qué tendría que ver la demanda penal que evalúa Camila. Me aclara que no tendría que ver con una cuestión de violencia. No hubo una situación de violencia, peri sí me dijo que ellos pidieron medidas probatorias por la división de vienes. Quieren saber dónde están esos bienes y si están declarados o no. Va a depender de esas pruebas, si aparece alguna irregularidad", sentenció.