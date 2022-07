Los padres de Tini Stoessel, hartos de Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul y Camila Homs sin dudas tuvieron las separación más escandalosa del año, más que nada cuando las versiones de que Tini Stoessel fue la gran causante de todo. Tras esto, la ex pareja entró en una batalla legal por cuestiones monetarias y el cuidado compartido de sus hijos.

Aunque la información reciente es que la modelo le puso un ultimátum al futbolista del Atlético de Madrid, en donde por lo que establece el reglamento de FIFA, jugadores que tengan un proceso legal, sea del tipo que sea, pueden perder su lugar en la máxima competencia deportiva, el Mundial.

Por si fuera poco, la familia de Tini se enteró de todo lo que está pasando con De Paul, Homs y el Chiqui Tapia, por lo que Juan Etchegoyen contó: "A la familia de Tini le llegó todo lo qué pasó entre Rodrigo, Camila y ahora también lo de Chiqui Tapia. Esto último habría desatado un malestar profundo…".

"A la que menos le importa todo sería Tini, ella está sumamente enamorada de Rodrigo y ve todo con tranquilidad, pero a la familia de la cantante no le da lo mismo todo esto, no le gusta el quilombo", sumó el periodista en Mitre Live sobre el conflicto existente.

"Tini habría tenido varías charlas con sus íntimos sobre este tema, ella nunca estuvo involucrada en nada polémico y no quieren que esta sea la excepción, lamento decirles que ya está sumergida en este lío hasta el cuello. La molestia viene de parte de los padres de la cantante que no ven con buenos ojos este perfil, le gustaría que todo sea más bajo perfil, que pase desapercibido y esto no está ocurriendo", cerró.