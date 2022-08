Acusan a Pamela David de vender su ropa usada y sucia

Pamela David se convirtió en la protagonista de un pequeño escándalo en una conocida plataforma de compra y venta de ropa usada en la que ya lleva más de 800 ventas concretadas, no todas con final feliz ni con sus consumidoras conformes con lo recibido.

Y si dicen que “vergüenza es robar”, prometer glamour y vender, en cambio, productos en malas condiciones, también resulta bastante bochornoso. Y de eso es lo que muchas usuarias acusan a Pamela.

La cosa no es nueva: ya en marzo de 2022 varias mujeres se habían quejado en la página web en la que muchas famosas, entre ellas Violeta Urtizberea, Alejandra Maglietti y Karina Jelinek, ponen a la venta buena parte de su vestidor. Según unas cuantas usuarias, la ex El Bar no es, lo que se dice, una vendedora modelo.

“La vendedora no envió los productos”; “La calificación fue moderada por no cumplir con las políticas del sitio”; “Una pena no haber recibido todo el pedido”, recriminaban algunas de las reviews. Otras, directamente la señalaban por hacer publicaciones engañosas.

"Decía nuevo y tenía bastantes bolitas, talle M y era Small, pero todo ok”, le dijeron. Y ahora, nuevos comentarios se suman a la fila de pulgares abajo para la morocha, que, para peor, según algunas mujeres, monetiza sus prendas sin mediar ni una lavadita rápida.

“La prenda decía nueva y estaba usada varias veces. Estaba hasta manchada en las axilas y cintura. Una lástima”; “La prenda decía ´nuevo sin etiqueta´ y se nota que es usada. Quizás se equivocaron en la descripción”; “Las zapas son linda,s pero el aviso decía ‘nuevas’ y están usadas. Ni las lavaron”, escribieron.