Nathy Peluso hizo su descargo tras la polémica sobre su nacionalidad

Tras sufrir una fuerte cancelación en la red, Nathy Peluso hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, en la cual explicó cómo tomó las críticas que recibió por decir que se sentía española.

La cantante aseguró que su descargo solo iba dirigido a esos fanáticos que la conocen verdaderamente y que entendieron lo que quiso decir en la entrevista para la revista Vogue España: "Realmente esto va para la gente que confía en mi mensaje, todo lo que he dicho y he escrito sobre mi país, es algo que lo he hecho desde la honestidad, desde un lugar super genuino, desde la admiración, desde una nostalgia súper profunda que cualquier inmigrante puede comprender".

Por otro lado, Nathy apuntó contra los portales que replicaron la noticia: "Lo que los medios utilizan para un clickbyte, porque la gente quiere un click, están locas por tener un click y la gente descontextualiza". Peluso también le habló directamente al público de su país de nacimiento: "De verdad que me gustaría que se queden con el cariño que le he puesto a todas mis letras. Al trabajo de años de mostrar cariño y compromiso con mi cultura, con mi público, con la gente que me ha visto crecer".

La intérprete de "Buenos Aires" también contó qué es lo más valioso que tiene de su país natal: "En Argentina aprendí mucho lo que es el feminismo, aprendí muchísimas cosas de lo que es ser un artista amado por su público".

Mirá el video, gentileza de Dr. Yohnny: