Astley recreó el video de “Never Gonna Give You Up

Rick Astley sorprendió a todos cuando aceptó recrear el mítico video de "Never Gonna Give You Up", un clásico de los ‘80 que sigue sonando. Y, a 35 años de su lanzamiento, el cantante participó de una campaña publicitaria a través de la cual grabaron de nuevo el videoclip.

Por supuesto, el artista de 56 años, repitió el look original y muchas escenas, también. La publicidad fue para una compañía de seguros. Por eso, los bailarines interpretan a vendedores del mismo.

El video es viral en redes sociales y tiene buenísimas repercusiones. En muchas publicaciones, hay comparaciones de todo tipo con la versión original del video. Los usuarios, destacan la perfección de los movimientos de Astley, aunque pasaron los años.