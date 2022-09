Flor Peña y una atrevida propuesta para Lali Espósito

Florencia Peña invitó a Lali Espósito a "chapar" en vivo. La cantante habló, previamente, sobre su sexualidad y generó furor, cuando confirmó que también siente atracción por las mujeres.

Durante LPA por América, Flor hizo referencia a las declaraciones de Lali. Dijo que le encantó cómo la joven habló de sus gustos, de forma pública, y agregó que es algo que ya se imaginaba. Y, en ese contexto, la conductora expresó: “Yo lo que le quiero decir a Lali es que la quiero y que me tenga en cuenta porque yo soy libre y soy amorosa. No le voy a hacer ningún tipo de problema. Soy limpita, tengo buen aliento. Que venga a chapar en vivo”.

Hasta el momento, todavía no hay respuesta por parte de Lali Espósito, quien ha sido nombrada por sus besos en vivo con diferentes famosos. Los mismos quedaron registrados en videos que, rápidamente, se fueron viralizando a través de las redes sociales.

En una entrevista, Lali fue nombrada como "la platónica de todos los sexos" y aprovechó para hablar de su sexualidad:

“De manera inconsciente, fui compartiendo a través de mi música y con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo y de sentir amor en el formato que sea. Me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban. No aceptaba que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad. Era como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones".