La super dieta de Gastón Recondo para bajar de peso en 80 días

El periodista deportivo Gastón Recondo contó a El argentino diario por qué hace algo más de un mes decidió comenzar una estricta dieta. "Me estaba costando encontrar la fuerza de voluntad como para empezar y cuando fui a Qatar, hace un mes, a preparar imágenes para un especial que salió en TC y Sport, en uno de los momentos en el desierto, cuando me vi en la grabación, me dio vergüenza lo que vi…”, aseguró cuando ya lleva bajados unos 12 kilos y va por muchos más.

Lo cierto es que este desafío personal comenzó el pasado 15 de agosto, cuando desde el baño de su casa y frente a su teléfono celular la balanza marcó 107,8 kilos.

"Hoy es el día 1 de los 80 en los que me voy a cuidar con las comidas. Voy a hacer una dieta estricta hasta el 5 de noviembre, donde se terminan las harinas, el azúcar, la sal, los embutidos y la mayonesa que son mi perdición. Todo eso prohibido por 80 días" aseguró desde el video que posteó en su cuenta de Instagram para formalizar su compromiso públicamente.

"Vamos a ver con cuánto arranco y a cuánto llego. Razones sobran: me duelen las rodillas, la cintura, no me gusta cómo me queda la ropa, no me gusta lo que veo en el espejo y no me gusta cómo me queda la ropa en el canal. ¡Y además, la salud que es lo más importante!" completó antes de ver los casi 108 kilos y prometer compartir su peso todos los lunes hasta completar los 80 días para ver si surte efecto o no esta idea de cuidarse en las comidas.