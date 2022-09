Los hijos de Britney contaron por qué ya no hablan con ella

Jayden James Federline, hijo de Britney Spears, habló por primera vez en una inesperada y exclusiva entrevista. Contó por qué él y, su hermano, Sean Preston, no hablan con la cantante. Además, reveló la razón por la cual no fueron a la boda de su mamá con Sam Asghari.

Al ser consultado sobre la inasistencia de ambos a la reciente fiesta, Jayden dijo que no era buena idea ir al casamiento. Aclaró que su hermano y él están feliz por Britney, pero remarcó que la cantante no invitó a toda la familia. “Si solo íbamos Sean y yo, no veo cómo esa situación hubiese finalizado en buenos términos”, explicó.

Sobre la relación con Britney, afirmó que recomponer el vínculo “llevará mucho tiempo y esfuerzo”. Se mostró positivo hacia el futuro y dijo que “no siento odio por mi madre”. De hecho, agregó que “esto se puede arreglar, solo quiero que ella mejore mentalmente y, cuando se mejore; tengo muchas ganas de volver a verla”.

Mirando a cámara, Jayden se dirigió directamente a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.