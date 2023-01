Gran Hermano le pidió a Alfa y a Camila que "den el consentimiento"

Desde que Camila ingresó a la casa de Gran Hermano, su relación con Alfa fue creciendo y es una de las participantes que más cerca se la ve del más veterano. Este lunes en el debate -por Telefe-, pasaron un video sobre la relación y este martes comenzó a circular un video en donde se escucha la voz de Gran Hermano pidiendo que den el consentimiento.

Todo es sorpresa en las redes sociales luego de que se viralizara un video en donde la voz del reality les pide a Walter y Camila que den el consentimiento para tener relaciones dentro de la casa. "¿Pidieron el consentimiento Alfa y Camila? #LAM", publicaron este martes en la cuenta de LAM junto con el video que circula en las redes.

Vale aclarar que el consentimiento, nace luego de una situación de abuso que se vivió en el Gran Hermano de España y que les propone a los participantes que tengan intención de tener relaciones sexuales dentro de la casa, que levanten su pulgar en señal de acuerdo mutuo.

La casa de Gran Hermano deberá reconfigurarse tras la salida de Thiago de este domingo y la que queda peor parada es sin dudas Daniela. En las redes sociales ya se habla de la próxima eliminada de la casa de Gran Hermano tras la salida del joven de González Catán. En esa dirección la principal apuntada es Daniela que no sólo se quedó sin su compañero dentro de la casa, sino que su grupo íntimo empezó a deschavar sus mentiras.

"Dani sos muy mentirosa, perdón que te lo diga, sos muy mentirosa, la otra vez hiciste lo mismo", señaló Romina en una charla en la que también estaba Julieta Poggio. "Me lo sacaron, y ahora me van a conocer, dice Daniela y re que la próxima que se va es ella"; "Daniela dijo "me lo sacaron , ahora me van a conocer" Pero Daniela vos entraste solo por eso,para sacar a Thiago"; "en facebook están pidiendo la cabeza de Dani, para el próximo domingo", son algunos de los mensajes que circulan en Twitter y que apuntan directamente a Daniela para la próxima gala.