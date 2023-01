"Sin novedades en el frente", la principal adversaria de "Argentina, 1985"

Desde su estreno en septiembre de 2022 a la fecha, "Sin novedades en el frente" (All Quiet on the Western Front) ha recibido más de 40 reconocimientos internacionales gracias al crudo retrato que hace el film de los mártires vividos por los soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Esto llevó a que la cinta alemana, coproducida por Netflix, además de ser la segunda con más nominaciones en los Oscar, se perfile como la principal candidata a convertirse en la Mejor película extranjera, terna que comparte con "Argentina, 1985". El próximo 12 de marzo en, el Dolby Theatre de Los Ángeles, se definirá el vencedor de este premio, el cual disputarán también las producciones de "Close", "EO" y 'The Quiet Girl'.

De esta manera, las categorías en las que participará este remake de la novela escrita por Erich Maria Remarque y publicada en 1929 son: Mejor película, guion adaptado, maquillaje y peinado, fotografía, película internacional, diseño de producción, efectos visuales, banda sonora y sonido. El director del film- Edward Berger- señaló que la obra "no tiene la intención de glorificar los conflictos", sino que su producción se enfoca "en la pérdida de vidas humanas y la vergüenza por la derrota". Tal es la crudeza y el fiel reflejo de la guerra en el relato, que el libro en el que se basó la película fue censurado en 1930 por la Alemania nazi .

En cuanto a las otras candidatas que compiten con "Argentina, 1985" todas tienen un factor emotivo importante. Por su parte, 'Close' -la pelicula belga de Lukas Dhont- cuenta la historia de una amistad entre dos niños, que se quiebra cuando unos compañeros de la escuela los discriminan por comportarse como una pareja hay. 'EO', por otra parte, es un film polaco en el que el público conoce el mundo con sus aspectos malos y buenos a través de los ojos de un animal. Y finalmente, 'The Quiet Girl' la producción irlandesa que revela las problemáticas de la Irlanda rural de 1981 por medio de la historia de una tímida nena de 9 años.