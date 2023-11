Hoteles de Argentina y Uruguay rechazaron a Roger Waters

Días atrás, el músico Roger Waters cuestionó la responsabilidad de Hamás en la masacre terrorista de civiles, sugiriendo que aún no está claro si la autoría corresponde a ese grupo islamista palestino. "¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso", afirmó el ex Pink Floyd.

Señaló que, en su opinión, la resistencia a la ocupación desde 1967 es justificada tanto legal como moralmente. Además, desacreditó los hechos sobre actos de violencia, incluyendo la decapitación de bebés, y sugirió que la narrativa oficial podría tener fallos.

Los dichos se produjeros en la antesala de sus shows programados en Latinoamérica, y la controversia desatada puso en riesgo su estadía en hoteles de nuestro país y el Uruguay. En Buenos Aires, el Hotel Faena fue el primero en dar de baja las reservas del músico inglés. A continuación, su producción intentó conseguirle alojamiento en el Hotel Alvear donde obtuvieron otra negativa.

Este lunes, dos destacados hoteles en Montevideo (el Hyatt Centric y la cadena Regency), optaron por ejercer su derecho de admisión, rechazando hospedar al artista británico Roger Waters en sus instalaciones.

Según los informes del periodista Pablo Londinsky en Azul FM, los hoteles Hyatt Centric y Regency rechazaron las reservas realizadas por la producción del concierto. Además, Londinsky reveló que se contactó a un tercer hotel para evitar que aloje al artista.

“Ni siquiera está confirmado que vaya a dormir en Montevideo”, comentó Londinsky, sugiriendo la posibilidad de que Waters viaje directamente a Argentina después de su presentación en el Estadio Centenario.

Se espera que Roger Waters se aloje en el Sofitel Montevideo, y el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler, envió una carta al hotel solicitando que rechace cualquier reserva del artista. En la carta, Schindler describe a Waters como “misógino, xenófobo y antisemita” y advierte sobre el riesgo de contribuir al aumento de la judeofobia en el país al recibirlo.

El ex Pink Floyd se defendió argumentando que esta suerte de boicot es "el lobby israelí lanzando todo su peso".