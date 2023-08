Roger Waters publicó una reversión del clásico "Time"

Luego del adelanto de Money en el mes de julio, Roger Waters vuelve a ser tendencia al publicar una nueva versión de Time como parte de la gira promocional de The Dark Side of the Moon Redux, con fecha de publicación fijada el 6 de octubre, en sintonía con el 50 aniversario del histórico álbum de Pink Floyd (1973). El compositor británico se presentará el 21 de noviembre en el Estadio de River Plate.

Todavía quedan algunos tickets para el show, producido por DF Entertainment y respaldado por Flow, y están a la venta en All Access.

Cabe destacar que, a los diez temas originales, se le añadirá una edición en vinilo que tendrá una composición de 13 minutos inspirada en la grabación.

Escuchalo acá:

La extraordinaria manera en que Waters aborda su interpretación vocal añade capas de profundidad renovada a sus letras clásicas, al mismo tiempo que infunde sabiduría en sus nuevas y filosóficas creaciones.

"Estoy inmensamente orgulloso de lo que creamos, una obra que puede sentarse con orgullo junto a la original, mano a mano, a través de medio siglo de tiempo”.

La producción a cargo de Waters y Gus Seyffert reconfigura las orquestaciones psicodélicas características de Pink Floyd, otorgándoles una calidad más cruda y delicada. Sin embargo, esta transformación no sacrifica la inventiva experimental, presentando una textura exquisita y una riqueza de interconexiones musicales.

Portada de The Dark Side of the Moon Redux

En una entrevista, Waters expresó su perspectiva sobre esta ambiciosa revisión: "El 'Dark Side Of The Moon' original parece en cierto modo el lamento de un anciano sobre la condición humana. Pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos, y cuando miras el mundo que nos rodea, está claro que el mensaje no fue comprendido. Por eso empecé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años podría aportar a una versión reinventada".

Sobre el proceso de grabación, el ex Pink Floyd afirmó: "Cuando mencioné por primera vez la idea de regrabar 'The Dark Side Of The Moon' a Gus y Sean, todos pensamos que me había vuelto loco, pero cuanto más lo considerábamos, más pensábamos: “¿No se trata de eso?”.

Te dejamos la reversión de 'Money' publicada en julio 2023