Roger Waters grabó su versión de "The dark side of the moon"

En una entrevista con el medio inglés The Telegraph, uno de los creadores de Pink Floyd anunció que hizo su propia versión de uno de los álbumes más icónicos de la banda (y del género en sí): The dark side of the moon. Así como ultimamente Taylor Swift se encuentra reeditando sus viejas canciones bajo su insignia "Taylor's version" por una disputa legal con su representante, Waters parece estar yendo por el mismo camino: “Yo lo escribí ¡Deshagámonos de toda esta porquería! Claro, nosotros fuimos una banda, éramos cuatro y todos contribuimos, pero es mi proyecto y yo lo escribí”, sentenció.

Al parecer, el músico ha estado trabajando en esta nueva versión de forma secreta, por ende ni David Gilmour ni Nick Mason se habrían enterado de este proyecto hasta el momento. Momentaneamente, ninguno de los ex integrantes se ha pronunciado al respecto. Waters tiene los créditos de todas las letras del disco, la composición de tres canciones y co-creado otras dos más; y por el otro lado, Mason y Gilmour poseen los derechos de Pink Floyd.

Esta noticia se da en el medio de un revuelo mediático por comentarios que dijeron Polly Samson (periodista y esposa de Gilmour) y el ex guitarrista de Pink Floyd contra Waters por cuestiones políticas. "Sos un antisemita hasta la médula. También sos un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta ya de tonterías." publicó Samson en su cuenta de Twitter. Minutos después, Gilmoure compartió el tweet diciendo “Cada palabra es demostrablemente cierta”. Por parte de Waters, solo compartió una publicación en su Instagram avisando que estaba al tanto de lo que habían dicho de él y que está tomando consejos legales para proceder. Así como en Argentina tenemos el mítico conflicto entre Skay y su esposa La "negra" Poli contra el Indio Solari por diferencias cuando juntos conformaban Patricio Rey, en Inglaterra se está llevando a cabo la misma lógica, pero por cuestiones bélicas.

Con respecto al disco, al parecer el periodista de The Telegraph es la única persona que ha logrado escuchar el nuevo trabajo de Waters. Según informó, el compositor ha grabado las canciones a su estilo y le ha agregado letra a algunas piezas instrumentales como ‘On The Run’. Por otro lado, dijo que “‘Breathe’ tiene un groove acústico y lento y ‘Money’ tiene tintes country, como una canción de Johnny Cash”.