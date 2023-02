Escándalo en Gran Hermano: denuncian fraude y protegidos

Romina Uhrig salvó a Julieta Poggio en Gran Hermano en la emisión de este jueves 16 de febrero, y las redes estallaron al ver la conversación que tuvieron al terminar la gala, ya que la exdiputada insinuó que "el primo" o "gran primo", como llaman a Juan el psicólogo de la casa, le hizo cambiar su decisión de salvar a Daniela Celis.

Uhrig se encontró con Poggio frente a las habitaciones y con un tono de voz muy bajito le explicó qué fue lo que la llevó a salvarla finalmente: "Estaba por salvar a Dani pero cuando Gran Hermano me dijo...". Julieta la interrumpió y demostró que entendía de lo que hablaba su compañera: "Lo que ya me contaste, no lo repitamos"

Esto hizo que los fanáticos del reality se manifestaran en Twitter y muchos expusieran sus teorías sobre que la producción había arreglado la salvación para no mandar a Julieta a la placa:

"Gran Primo, el suplente de Gran Hermano le dijo a Romina que cayó muy mal en la gente la fulminante a Camila. Que en una semana todo cambia. Y q corría riesgo Julieta de irse. Romina iba a salvar a Daniela q la ve más débil pero esa charla cambia su salvación. Moraleja: Julieta ACOMODADA", acusó uno de los usuarios de la red social.

Romina fue muy clara cuando comentó lo sucedido: "Yo estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con 'Gran Primo'. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho", confesó Uhrig mientras estaban en vivo frente a Santiago del Moro.