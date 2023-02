Julieta, polémica otra vez con su perrita: "No la quiero, no puedo mentir"

Julieta Poggio se olvidó de que está en un programa de televisión con 53 cámaras grabando las 24 horas o no le interesa demostrar su profundo rechazo hacia su perrita llamada Mia en Gran Hermano, generando un fuerte repudio en la red.

En medio de una conversación con Daniela Celis y Nacho Castañares, Julieta se preguntó a sí misma: "¿Se habrá muerto la otra?". Pestañela reaccionó rápidamente: "¡No! ¿Quién?", a lo cual Disney respondió: "Mía, igual está súper vieja".

Sin embargo, Nacho recordó que Poggio había confesado que no sentía cariño por su mascota: "Igual no la quiere", pero Daniela intervino rápidamente para arreglar la situación, ya que durante sus días fuera de la casa, pudo notar que esos dichos de su compañera generaron un fuerte repudio: "¡Sí la quiere, Nacho! Bueno, la quiere ahora". "¡Acaba de decir que no la quería!", sostuvo Nacho y Julieta le dio la derecha: "No la quiero, no puedo mentir".

Castañares volvió a consultarle a Poggio el motivo por el que rechaza tanto a Mia: "¿Por qué no la quieres?", y Julieta confesó sin filtros: "Es rara, ella es así. No le podés hacer upa y está toda así dura, es muy rara esa perra. Ni los otros perros la quieren, ni sus propios hermanos". "¡Pobrecita!", opinó Nacho.

A raíz de esto, los fandoms de sus compañeros de placa han usado este video para pedir que Poggio sea votada y pueda salir este domingo de programa.