Nadia Epstein pidió que se vaya Romina: "¡Basta de políticos corruptos!"

La ex jugadora de Gran Hermano, poseedora del récord del porcentaje más alto de expulsión de todas las ediciones , estuvo en Tarde De Primera conversando con Hugo Cabrera sobre su carrera, su tiempo en la casa más famosa del país y como ve esta nueva edición 2023.

"Luis Ventura es como mi padrino", comentó Epstein sobre sus inicios en Intrusos apenas abandonó la casa. "Para mi es familia, trabajé mucho con él en América", aclaró. Allí, se dio cuenta que lo que realmente le gustaba era el periodismo y la producción. "No todo es magia: hay que estudiar", detalló la ahora periodista, productora y panelista de Gran Hermano.

Asimismo, tuvo tiempo de comparar el GH del 2007 con esta edición después de 16 años: "Ahora se puede ver que es un juego y que los chicos entran a jugar". Esto se debe a que a los participantes se los denomina "jugadores" por parte de Santiago Del Moro y no "hermanitos" como solía hacerlo Jorge Rial. También, explicó que la diferencia entre la fama que tenían los participantes antes con los de ahora se debe mucho a las redes sociales: "Creo que la gente que consume GH y que quiere conocer a los chicos los tiene muchísimo más al alcance".

Aun así, recordó cómo estaba preparada ella para entrar al reallity: "Yo tenia claro que entraba a un juego y también tenía claro mi objetivo que era ganar el dinero". Por otro lado, comentó sobre su papel de "mala" que tuvo en los medios cuando a penas le tocó salir: "mi personalidad es como es afuera también de la casa de Gran Hermano: sincera, a lo mejor un poco rústica, pero no mala".

La ahora panelista se refirió a los participantes que están ahora en la casa. Sobre el controversial Alfa opinó que ella no lo soportaría: "Imagino que conviviendo debe ser un bodrio total", pero admitió que "es muy divertido". Por otro lado, también comentó sobre su favorita: "yo a Coti adentro de la casa la amaba". En un momento, fue consultada sobre quién imagina que va a ganar este año: "Para mi quien gana es Marcos". Sobre estos dos, destacó que la importancia de Marcos se ve en su calma: "hay tanta agresividad en el país que la gente no quiere ver las peleas". Después, sobre quién era su candidata a ganar mostró su desacuerdo con que la cataloguen de "traidora": "La hipocresía de la gente".

Pero, como juego continúa su rumbo durante esta semana, Hugo Cabrera le preguntó sobre quién será la próxima persona en abandonar la casa y ella no dudo ni un segundo en contestar el nombre de Romina: "no la banco desde el día uno". La ex jugadora planteó que le desagradó su historia "lisa" y tiró un fuerte comentario sobre el pasado como diputada de la integrante de la casa: "¡Basta de los políticos corruptos!".