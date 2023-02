Coti de Gran Hermano fue vinculada a Fede Bal

Coti Romero se convirtió en un personaje muy buscado por los medios. La joven correntina apareció en numerosas entrevistas y ya se perfila como una nueva celebridad. En medio de este éxito que está teniendo, cosechando fans que la siguen de cerca, Coti fue abordada por LAM y Ángel de Brito le hizo una pregunta que la descolocó.

En medio del escándalo que está viviendo Fede Bal por sus múltiples infidelidades, el periodista le consultó a la joven: "¿Estuviste con Fede Bal?"

La reacción de ella fue de negativa inmediata: "¡No! No, por favor, no. No es mi tipo", aclaró. "Fijate si te escribió (en Instagram)", acotó Yanina Latorre ante la respuesta de Coti.

Siguiendo la charla sobre el tema de Fede Bal, la joven correntina aclaró: "No me sigue y no me mensajeó. ¡Y, mejor!", dijo, saliendo del paso de esa polémica.

Luego, aclaró: "Otros famosos me han escrito, pero prefiero no dar nombres. Cantantes, DJ, futbolistas... El Cone sabe que a mí no me gusta ninguno. Él está primero que todos. No le contesto a ninguno", concluyó la ex participante de Gran Hermano, que está en pareja con Conejo Quiroga, a quien conoció en el reality