El romántico mensaje de Nancy Dupláa a Pablo Echarri por su aniversario

Sin dudas fueron los más codiciados de la pantalla chica. Ahora, una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina. Nancy Dupláa y Pablo Echarri, dos eternos enamorados que este 7 de febrero cumplieron 16 años de casados y la actriz no dudó en compartir todo el amor a través de las redes.

"Te miré… Me miraste… Me gustaste… Te guste… Me pediste casamiento… ¡Te dije que si! Ahí vamos … Haciendo camino al andar… Juntos… En complicidad… Eso si… Las risas nunca faltan… Por suerte, que así siga siendo… Te amo hermoso… Gracias gracias gracias por ser como sos", indicó la actriz junto a fotos con el amor de su vida.

La pareja se conoció mientras grababan la famosa y exitosa tira Los buscas de siempre, en el 2000, donde ella hacía de una chica rica que se enamoraba de su supuesto medio hermano. Pero ellos antes de trabajar juntos protagonizaron la tapa de la revista Eres, y en esa producción pegaron muy buena onda, pero los dos estaban comprometidos ella con Matías Martín y él con Natalia Oreiro.

Después de estar cuatro años en pareja, la pareja finalmente se casó el 7 de febrero del 2007 a las 11 de la mañana en el Registro Civil, ellos estuvieron acompañados sólo por los testigos, llegaron con bajísimo perfil y salieron de la misma forma. Después hicieron una gran fiesta.

“Mi historia es una refundación permanente. Hay momentos en donde la cosa se pone media sísmica y ahí es donde te planteas el poner los problemas en la mesa y conversar. Ahí se refunda. Y así llevamos 22 años…pero no es lo más normal”, confesó la actriz.