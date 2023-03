Preocupación por Raquel Mancini: la internaron de urgencia

La histórica modelo Raquel Mancini fue internada de urgencia este miércoles por la tarde y hay mucha preocupación en su entorno. La modelo de 58 años sufrió una descompensación en su domicilio y la encontraron tirada en el piso. Desde el Hospital Fernández, no quisieron emitir ningún comunicado por un pedido de la familia.

La periodista de Intrusos, Karina Iavicoli, detalló que “ella hace tiempo que no viene bien. Raquel vive sola en Palermo, no está trabajando por el momento. La familia está preocupada. La mamá la llamaba por teléfono y como no contestaba se asustaron. Luis, que tiene llaves, la encuentra tirada, balbuceando, no podía mover los pies, las piernas ni los brazos. Estuvo casi todo el domingo tirada".

A su vez, la panelista del programa que se emite por América agregó que Raquel Mancini hace varios meses que utiliza un andador para caminar por la calle. La modelo había sido noticia hace varios años por problemas de salud debido a intervenciones estéticas.

"Raquel no tiene obra social. llaman a una ambulancia, fue el SAME a buscarla, está en terapia intensiva, y se espera que la pasen a una sala común”, cerró. “Estaban buscando el medicamento que la ayude a poder ponerse de pie", comentó Pablo Layus, también, panelista de Intrusos.