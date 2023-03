Estelita contra Ventura: "Lo que me hizo no tiene perdón"

Estelita Muñoz se despachó con todo contra el padre de sus hijos, Luis Ventura. La periodista ha vuelto a ser noticia después de que el cronista de “Socios del Espectáculo” fuera a buscarla para entrevistarla. A pesar de que desde que dejó el programa “El Run Run del Espectáculo” ha mantenido un perfil bajo, no ha dudado en ir contra su exmarido y conductor de “Secretos Verdaderos”.

Durante la entrevista, Estelita dejó en claro que su relación con Ventura había mejorado ligeramente, aunque sólo se trataba de una comunicación cordial. La exmujer del comunicador, que no está divorciada sino separada, afirmó que Ventura seguía siendo su marido, "le pese a quien le pese"

“Bien, hemos vuelto a tener una leve comunicación. Cordial. Nada más. Es el padre de mis hijos y yo no estoy divorciada, sino separada, así que sigue siendo mi marido ¡Le pese a quién le pese!”, dijo.



Estas declaraciones han dado lugar a múltiples interpretaciones, y muchos se preguntan si hay una posibilidad de verdadera reconciliación entre la ex pareja. Recordemos que Estelita y Ventura estuvieron casados por más de 20 años y tienen dos hijos juntos, pero su separación en 2014 fue bastante comentada y dio lugar a un gran escándalo mediático, luego de que saliera a la luz una relación extramatrimonial que el periodista tenía



En la misma línea, Estelita Muñoz agregó: “Nadie nos pidió el divorcio, ni él ni yo tampoco. Ahora en ese sentido yo nunca en la vida lo voy a perdonar, porque lo que me hizo no tiene perdón de Dios. El tiempo dirá. Hoy tenemos un leve contacto, capaz que en veinte años o en un mes o dos…no sé.”



Por su parte, Luis Ventura hasta el momento no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de su exmujer, y se ha mantenido al margen de la polémica.