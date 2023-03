El llanto de Romina de Gran Hermano por la pelea con su sobrino

Luego de la salida de la casa de Gran Hermano 2022, parte de la familia y algunas amigas de Romina Uhrig le organizaron una fiesta de bienvenida, sin embargo Fabián Herrera, sobrino de la ex diputada que ingresó al reality en la semana de las familiares, no estuvo invitado al evento, y explotó en las redes contra su tía.

Por esto, en una entrevista que Romina dio en Biri Biri (República Z), la ex GH no pudo ocultar el dolor que le provocó la reacción de su sobrino, y quebró en llanto desentendiéndose, en algún punto, de que él no haya participado del evento.

“Me duele porque amo a mi sobrino y la fiesta no la armé yo”, aseguró, y sumó: “Tengo mucha familia y mis amigas organizaron una fiesta de bienvenida con Walter (Festa)”.

“No sé por qué hizo lo que hizo mi sobrino, estoy muy dolida, lo llamé ayer y no me atendió”, dijo sobre el súper festejo que la tuvo como agasajada, y hasta reconoció que "recién este sábado llegué a mi casa, no tuve tiempo con mi familia ni con mis hijas”

A pesar de que muchos crean que el enojo del sobrino de Romina fue porque no la invitó a su fiesta, hay información más relevante con respecto al tema.

Según confirmó Pepe Ochoa, panelista de LAM, el enojo de Fabián tiene que ver con que la ex hermanita lo acusó de haberle robado dinero a través de su cuenta de Instagram, ya que es quién le maneja el perfil, con lo cual el conflicto es aún mayor.