Coti aseguró que la censuraron en Gran Hermano

Coti Romero, una de las participantes más picantes de Gran Hermano, cometió una infidencia que dejó mal parado a la producción del ciclo. Después de su cruce con Julieta Poggio en El Debate, el último de este ciclo, los seguidores de la correntina le consultaron por qué no le mencionó a la finalista su incidente escatológico en la casa, cuando comenzaron a llamarla "Popoggio".

.

"¿Por qué no le dijiste lo del popó primero en el debate?", fue la pregunta que le hicieron en medio de un vivo con Agustín Guardis. "No me dejaron. Igual cuando fue el debate de Romi me pidieron que me tranquilice", aseguró Coti dando a entender que la producción de Gran Hermano "moderó" sus comentarios