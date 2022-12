Julieta liquidó a Coti: "Falsa, mentirosa, actriz, cínica"

Este miércoles fue noche de nominación en Gran Hermano. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la votación de Julieta, quien le dio dos puntos a Coti y la liquidó en el confesionario.

Cuando tuvo que dar sus motivos, Disney apuntó contra la correntina, que le hizo la espontánea durante la última semana y terminó en la eliminación de Daniela.

“Los primeros dos se los voy a dar a Coti y el segundo a Agustín. Con Constanza la verdad es que nuestra relación cambió mucho en poco tiempo, las cosas que hizo y que me dijo en su momento me dolieron, pero después me dieron bronca", comenzó diciendo Julieta.

Luego, cerró: "Yo odio a la gente falsa y haber tenido tan cerca de mí a la más falsa de la casa por dos meses, hay que ser bastante actriz y cínica para fingir lo que no sos por tanto tiempo. No comparto su juego".