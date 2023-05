Revelan que la China Suárez y Mauro Icardi están en contacto

En una entrevista exclusiva con Intrusos, China Suárez generó revuelo al revelar nuevos detalles sobre su vida personal. Pero durante la nota con Guido Záffora, una sorpresa inesperada sacudió el set: Karina Iavícoli afirmó que fuentes confiables le revelaron que la China y Mauro Icardi estarían intercambiando mensajes, dando indicios de un posible reencuentro romántico.





Según Iavícoli, la actriz y el deportista estarían nuevamente en contacto después de su famoso affaire ocurrido hace algunos años. Este nuevo capítulo se suma a la reciente separación confirmada por Wanda Nara, y a los rumores de infidelidad que han rodeado al deportista en los últimos días.

"A mi alguien ya me contó que la China ya habría tenido un intercambio de mensajes con Mauro Icardi", contó la panelista. "Alguien muy conocido que me confirma que ya habrían estado mensajeándose pero no me especifica quién le habría escrito a quien, pero ya estarían nuevamente en contacto", aseguró.

A todo esto, la China Suárez también se refirió a cómo atraviesa el duelo de la ruptura. "Suelo superar rápidamente los obstáculos y dejar atrás lo que necesito. Me encuentro en un buen estado emocional. Con el paso del tiempo, he madurado y me siento muy tranquila".