Se cayó Instagram en distintos países del mundo

Aproximadamente a partir de las 19 horas de Argentina, se cayó la red social Instagram, perteneciente a la empresa Meta (del creador de Facebook, Mark Zuckerberg). Por casi dos horas, usuarios reportaron que no se podía ingresar a la aplicación y tampoco era posible actualizar el feed .

Si bien no marcaron los motivos de la falla, desde la aplicación indicaron que un 31% de los usuarios no podía iniciar sesión, a un 28% no podía cargar las publicaciones y el 41% restante presentó fallas en la aplicación en general.

Tras la recuperación de la plataforma, desde la empresa pidieron "perdón por las molestias".