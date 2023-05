Murió Tina Turner, la reina del rock, a los 83 años

Tina Turner, considerada una leyenda del rock e intérprete de clásicos como "The Best" y "What's Love Got to Do With It", murió este miércoles a los 83 años en Suiza, país donde vivía, "después de una larga enfermedad" informó su representante.

"Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja su trabajo más grande: su música".

"Nuestra más sincera compasión para con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", decía el comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

Su carrera tomó vuelo en la década de 1960 cuando se unió a Ike Turner, con quien luego se casaría, formando el dúo musical Ike & Tina Turner. Juntos crearon éxitos como “River Deep - Mountain High”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”. Sin embargo, ella vivió un verdadero calvario tras años de abuso físico y emocional. Finalmente firmaron el divorcio en 1978.

Pero a pesar de pasarla mal en su vida personal, en poco tiempo, Turner se convirtió en una superestrella mundial, liderando MTV con sus llamativas pelucas, sus faldas cortas y sus famosamente largas piernas paseando por los escenarios de conciertos con tacones.

Su talento le valió el reconocimiento mundial como la "Reina del Rock 'n' Roll", mientras que su resistencia la convirtió en una heroína para las mujeres maltratadas en todas partes. Cuando cantaba sobre el dolor y la angustia con su voz ronca cada palabra sonaba verdadera.